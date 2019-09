Notiziario di Napoli-Cagliari. NAPOLI: ALLAN E YOUNES SONO RIENTRATI IN GRUPPO Allan e Younes sono rientrati in gruppo ed hanno svolto allenamento completo oggi a Castel Volturno nel Napoli che si avvicina al turno infrasettimanale contro il Cagliari. Allenamento differenziato, invece, per Manolas che prosegue con la tabella di lavoro personalizzato in campo, mentre Tonelli ha alternato seduta col gruppo e allenamento differenziato. Il resto della squadra si è allenata normalmente con i calciatori che hanno giocato dall’inizio contro il Lecce che hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica e di seguito hanno disputato una serie di partitine a campo piccolo.

CAGLIARI: CIGARINI OUT, OLIVA IN CABINA DI REGIA Allenamento mattutino per i rossoblù di Maran in vista della trasferta di Napoli. Dopo la fase di riscaldamento, lo staff tecnico si è concentrato sulla parte tattica e poi un lavoro di squadra finalizzato al perfezionamento della fase difensiva. Chiusura con una partitella su metà campo. Nainggolan ha proseguito il programma personalizzato per recuperare dall’infortunio al polpaccio e salterà anche la gara di mercoledì, così come Cigarini uscito per infortunio nel match di venerdì scorso con il Genoa per un guaio muscolare alla coscia. Al suo posto giocherà l’uruguaiano Oliva. Domani mattina una nuova seduta, poi la partenza per la Campania.