Nel 2018 in Sardegna le transazioni effettuate nel portale Acquisti in Rete dalle amministrazioni locali nel sono state più di 12mila, per un valore pari a oltre 111 milioni di euro, con 4.453 utenti abilitati, di cui 3.842 fornitori e 611 amministrazioni del territorio. Con specifico riguardo al mercato virtuale per gli acquisti della pubblica amministrazione (Mepa), il valore dei contratti conclusi attraverso questo strumento è stato pari a 134 milioni di euro, di cui il 54% con fornitori locali.

I dati sono stati forniti da Consip che nell’Isola ha attivato 22 sportelli in rete per il supporto alle imprese nell’utilizzo del MePA con 9 Associazioni di categoria (Ance, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop). Nello stesso periodo, i fornitori hanno venduto beni e servizi per un totale di 81 milioni di euro, di cui il 11% con amministrazioni fuori regione.

Nel frattempo Consip ha avviato una serie di incontri formativi con il personale delle associazioni di categoria, incaricati di trasferire alle imprese del territorio il know-how per l’utilizzo degli strumenti informatici del Mercato Elettronico della PA, in particolare del portale Acquisti in Rete (www-acquistinretepa.it). Le tappe sarde sono in programma 25 settembre a Cagliari e Oristano, il 26 settembre a Nuoro e il 27 settembre a Sassari, nelle rispettive sedi della Camera di Commercio locale.