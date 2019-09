Con un comunicato sul proprio sito, l’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, comunica di aver disposto, a scopo precauzionale ed in attesa delle opportune analisi, l’immediato blocco e il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale, nonchè il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva, di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione dell’FDA relativa alla presenza di un’impurezza denominata Nnitrosodimetilammina (NDMA), appartenente alla classe delle nitrosammine, riscontrata nel principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD — India, e ai lavori di collaborazione intercorsi con le varie Agenzie Regolatorie Europee e TEMA e al Rapid Alert emesso dall’Agenzia Tedesca dei medicinali. Di seguito l’elenco dei farmaci vietati:

– RANITIDINA AUROBINDO ITALIA 150 mg cpr riv – codice AIC n. 045309022 — lotto n. NCSA18003 A scad. 28/02/2020 e lotto n. NCSA18011-A scad. 30/09/2020;

– RANITIDINA AUROBINDO ITALIA 300 mg cpr riv – codice AIC n. 045309073 — lotto n. NCSB18002 B scad. 28/02/2020, lotto n. NCSB18003-A scad. 28/02/2020 e lotto n. NCSB19006-B scad. 31/01/2021; della ditta AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.r.l. sita in Varese, Via San Giuseppe 102.

– ZANTAC 150 mg compresse – codice AIC n. 024448021 – lotti in allegato;

– ZANTAC 300 mg compresse – codice AIC n. 024448058 – lotti in allegato;

– ZANTAC fiale 50 mg/5 ml soluzione iniettabile – codice AIC n. 024448033 – lotti in allegato;

– ZANTAC 150 mg compresse effervescenti – codice AIC n. 024448072 – lotti in allegato; della ditta GLAXOSMITHKLINE S.p.A. sita in Verona Via Fleming 2.

– RANIDIL sciroppo – codice AIC n. 024447068 – lotto n. 18M001 scad. 11/2020 e lotto n. 19F001 scad. 06/2021; della ditta A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Firenze Via Sette Santi 3.

– RANITIDINA MYLAN GENERICS 150 mg cpr riv – codice AIC n. 035302138 – lotti in allegato;

– RANITIDINA MYLAN GENERICS 300 mg cpr riv – codice AIC n. 035302330 – lotti in allegato; della ditta MYLAN S.p.A. sita in Milano, Viale dell’Innovazione 3. – RANITIDINA RATIOPHARM 150 mg 20 cpr riv – codice AIC n. 038186021 – lotti in allegato;

– RANITIDINA RATIOPHARM 150 mg 30 cpr riv – codice AIC n. 038186045 – lotti in allegato;

– RANITIDINA RATIOPHARM 300 mg 20 cpr riv – codice AIC n. 038186110 – lotti in allegato;

– RANITIDINA RATIOPHARM 300 mg 30 cpr riv – codice AIC n. 038186134 – lotti in allegato; della ditta RATIOPHARM ITALIA S.r.l. sita in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1- Palazzo F10.

– RANITIDINA HEXAL 300 mg 20 cpr riv – codice AIC n. 035331053 – lotti in allegato;

– RANITIDINA HEXAL 150 mg 20 cpr riv – codice AIC n. 035331014 – lotti in allegato; della ditta SANDOZ S.p.A. sita in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni 1.

– RANITIDINA ALMUS 150 mg 20 compresse – codice AIC n. 035701010 — lotti in allegato;

– RANITIDINA ALMUS 300 mg 20 compresse – codice AIC n. 035701034 — lotti in allegato; della ditta ALMUS S.r.l. sita in Genova, Via Cesarea, 11/10.

– RANITIDINA DOC GENERICI 75 mg 10 cpr riv film – codice AIC n. 034471045 — lotti in allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 150 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471019 — lotti in allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 300 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471021 — lotti in allegato; della ditta DOC GENERICI S.r.l. sita in Milano, Via F. Turati 40.

– RANITIDINA DOC GENERICI 75 mg 10 cpr riv film – codice AIC n. 034471045 — lotti in allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 150 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471019 — lotti in allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 300 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471021 — lotti in allegato; della ditta DOC GENERICI S.r.l. sita in Milano, Via F. Turati 40.

– RANIBEN 150 mg cpr – codice AIC n. 025241050 – lotti in allegato;

– RANIBEN 300 mg cpr – codice AIC n. 025241086 – lotti in allegato; della ditta F.I.R.M.A. S.p.A. sita in Firenze, Via di Scandicci.

– ZANTAC 150 mg compresse – codice AIC n. 024448021 – lotti in allegato;

– ZANTAC fiale 50 mg/5 ml soluzione iniettabile – codice AIC n. 024448033 – lotti in allegato;

– ZANTAC 150 mg compresse effervescenti – codice AIC n. 024448072 – lotti in allegato;

– ZANTAC 150 mg/10 ml sciroppo – codice AIC n. 024448060 – lotti in allegato; della ditta GLAXOSMITHKLINE S.p.A. sita in Verona Via Fleming 2.

– RANIBLOC 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 025490018 — lotti in allegato;

– RANIBLOC 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 025490057 — lotti in allegato; della ditta IBN Savio Srl sita a Pomezia (Roma) via del Mare, 36.

– ULCEX 150 mg cpr – codice AIC n. 025084017 – lotti in allegato;

– ULCEX 300 mg cpr – codice AIC n. 025084056 – lotti in allegato; della ditta Laboratori Guidotti S.p.A. sita in Pisa, Via Livornese, 897.

– RANIDIL 75 mg cpr – codice AIC n. 024447169 – lotti in allegato;

– RANIDIL 150 mg cpr – codice AIC n. 024447029 – lotti in allegato;

– RANIDIL 300 mg cpr – codice AIC n. 024447056 – lotti in allegato;

– RANIDIL 150 mg cpr eff – codice AIC n. 024447070 – lotti in allegato;

– RANIDIL 300 mg cpr eff – codice AIC n. 024447094 – lotti in allegato;

– RANIDIL fiale – codice AIC n. 024447031 – lotti in allegato;

– RANIDIL sciroppo – codice AIC n. 024447068 – lotti in allegato; della ditta A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Firenze, Via Sette Santi.

– RANITIDINA ABC 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035505015 — lotti in allegato; della ditta ABC FARMACEUTICI SpA sita a Torino Corso Vittorio Emanuele II 72.

– RANITIDINA ALTER 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035702012 — lotti in allegato; della ditta LABORATORI ALTER S.r.l. sita in Milano VIA LOMELLINA 39.

– RANITIDINA ANGENERICO 50 mg/5m1 soluzione iniettabile, 10 fiale 5m1 codice AIC n 035752082 lotto 1902R SCAD. 02/2021, della ditta Aristo Pharma GmbH sita in Germania e concessionario per la vendita Aristo Pharma Italy SrI sita in Rozzano (MI), Strada 6 Palazzo n.3 MILANOFIORI.

– RANITIDINA AUROBINDO 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 036605020 — lotti : N. 751900 SCAD. 10/2020 e N. 751901 SCAD. 10/2020 della ditta AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.r.l. sita in Varese, Via San Giuseppe 102.

– ZANTAC 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIP n. 038486027 — lotti : E97V — L38J — H94J — KY8B — LH35 — 9E8P; della ditta BB FARMA Srl. sita a SAMARATE (VA) Viale EUROPA 160.

– RANITIDINA PENSA 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035334034 — lotti in allegato; della ditta PENSA PHARMA SpA sita in Milano Via Ippolito Rosellini 12.

– RANITIDINA PENSA 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035334022 — lotti in allegato;

– RANITIDINA PENSA 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035334034 — lotti in allegato; della ditta PENSA PHARMA SpA sita in Milano Via Ippolito Rosellini 12.

– RANITIDINA SALF 50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO – codice AIC n. 041519012 – lotti in allegato; della ditta SALF S.p.A. sita CENATE SOTTO (BG) Via MARCONI 2.

– RANITIDINA HEXAL 50 mg/5 ml 10 fiale – codice AIC n. 035331089 – lotti in allegato; della ditta SANDOZ S.p.A. sita in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni 1.

– RANITIDINA SALF 50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO – codice AIC n. 041519012 – lotti in allegato; della ditta SALF S.p.A. sita CENATE SOTTO (BG) Via MARCONI 2.

– RANITIDINA HEXAL 50 mg/5 ml 10 fiale – codice AIC n. 035331089 – lotti in allegato; della ditta SANDOZ S.p.A. sita in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni 1.

– BUSCOPAN ANTIACIDO 75 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI – codice AIC n. 039279017 lotti in allegato; della ditta SANOFI SpA sita a Milano Viale L. Bodio 37/b.

– RANITIDINA TECNIGEN 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035503010

– lotto PA0060A SCAD. 01/2022 e lotto OF0626A SCAD. 05/2021;

– RANITIDINA TECNIGEN 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035503034

– lotto PA0061A SCAD. 01/2022 e lotto OF0625A SCAD. 05/2021; della ditta TECNIGEN S.r.l. sita in Ciniselo Balsamo (Mi) Via Galileo Galilei 40.

– RANITIDINA ZENTIVA 150 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035335025 – lotti in allegato;

– RANITIDINA ZENTIVA 300 mg 20 compresse rivestite con film – codice AIC n. 035335037 – lotti in allegato; della ditta ZENTIVA Srl. sita a Milano Viale L. Bodio 37/b.

Il Nucleo Carabinieri per la Tutela della Salute AIFA è stato incaricato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del divieto di utilizzo.

Fonte: Sportello dei Diritti