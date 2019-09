Psd’Az in pressing per l’attivazione delle zone franche. Il gruppo in Consiglio regionale ha presentato una mozione (prima firma Franco Mula) che impegna il presidente della Regione a dare attuazione a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto speciale: l’istituzione delle zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

Ad oggi, ricordano i consiglieri del Psd’Az, “esistono due decreti del presidente del Consiglio, uno del giugno 2001 e uno del maggio 2019, con i quali sono autorizzati rispettivamente sei ettari per la zona franca di Cagliari e sette ettari per quella di Portovesme”. Ora, “è necessario dare completa attuazione”. La mozione impegna inoltre il capo della Giunta a “trattare con il Governo affinché l’iter di approvazione di piani o procedimenti già trasmessi dalla precedente Giunta regionale siano coerenti con gli attuali obiettivi di governo regionale”.

Infine a “istituire presso la presidenza un Ufficio speciale al quale conferire la responsabilità di programmazione e coordinamento delle azioni necessarie per l’istituzione delle zone franche, informando periodicamente il Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi”.