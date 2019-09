Il Pd ritorna all’attacco della Giunta Solinas e l’accusa è sempre la stessa: “Fanno passare iniziative del precedente Esecutivo come propri risultati”. Stavolta, attacca Roberto Deriu, è il caso del via libera all’aggiornamento del programma sulla mobilità elettrica con una dotazione finanziaria di 18,5 milioni di euro: “Sembra farina del loro sacco mentre sia il programma in questione che le risorse, sono il risultato della programmazione ed attuazione della Giunta Pigliaru, ad eccezione di un intervento”.

Gli dà manforte il collega consigliere Giuseppe Meloni che parla della “Giunta del “nulla”, che pensa di mascherare le proprie incapacità col lavoro dei predecessori. Sta accadendo sistematicamente da 6 mesi in tutti i settori. Quanto potrà durare questa farsa?”. Pronta la replica dell’assessora dell’Industria Anita Pili: “La ‘giunta del nulla’ così ribattezzata ha avuto la capacità di consentire a tutti i comuni della Sardegna di partecipare al bando sulla mobilità elettrica, costruendo un avviso ad hoc. La Giunta precedente, aveva infatti destinato le risorse ai soli comuni di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano”.

Inoltre, questa Giunta “amplia la platea dei beneficiari dei bandi per le imprese, destinando le risorse a tutte le imprese, mentre il vecchio bando prevedeva solo le imprese turistiche e di trasporto. Nessuno si intesta risultati altrui, anzi è importante lavorare in continuità amministrativa, senza cancellare quanto di buono fatto e migliorarlo a beneficio di tutti, senza preferenze territoriali”.