Un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio, appena sbarcato da un volo proveniente da Olbia, dove si era recato per seguire un match in trasferta della squadra di Serie A in cui gioca Alessia Orro e proprio lo stalking ai danni della giocatrice ventunenne è il motivo dell’arresto.

Angelo Persico, professionista novarese, secondo le indagini del Commissariato di Busto Arsizio, per mesi avrebbe contattato la giovane sui social per instaurare una relazione fino a minacciarla e pedinarla, seguendo tutti gli incontri della sua squadra.

L’uomo la voleva convincere a diventare a tutti i costi la sua partner e, per farlo, la tormentava sui social, la seguiva ad ogni allenamento seduto sugli spalti e aveva acquistato un abbonamento “vip” della squadra di pallavolo ‘Unet Yamamay’ di Busto Arsizio (Varese) per poterla seguire anche in trasferta.