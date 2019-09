“Dopo Luna Rossa, con il via libera del Comitato di Gestione, anche il Team Ineos avrà la sua base a Cagliari – afferma Deiana presidente dell’Autorità portuale – Una scelta, quella della squadra inglese, che ci onora e che ha un profondo significato per il nostro porto, sempre più al centro di eventi internazionali che ne rafforzano la vocazione nautica e per tutti gli sport acquatici ad altissimo livello”.

Queste le parole che confermano che anche il team Ineos dopo Luna Rossa ha scelto il mare di Cagliari per allenarsi.

Il via libera alla concessione è arrivato durante la riunione di ieri del comitato di gestione dell’autorità portuale. e la squadra occuperà per circa nove mesi un’area scoperta di 6 mila e 745 metri quadri, più altri mille di specchio acqueo al molo Sabaudo, che diventerà la base operativa per gli allenamenti.