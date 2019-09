I supermercati Cadoro hanno diffuso il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon per la presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta.

Il prodotto interessato è il lotto 080220 con scadenza 08/02/2020 e il lotto 180720 con scadenza 18/07/2020 venduti in confezioni da 130 grammi.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori allergici o intolleranti al lattosio di non consumare il preparato per crème caramel con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita. Per i consumatori che non soffrono di allergie o intolleranze al latte il prodotto è sicuro.