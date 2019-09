Due mesi dopo l’approvazione, la Giunta Solinas ha pubblicato sul Buras le due delibere che disciplinano il transito al contratto regionale dei dipendenti a tempo indeterminato di Forestas e la stabilizzazione dei precari.

I provvedimenti stabiliscono gli indirizzi per il Coran, il Comitato incaricato di rappresentare legalmente la Regione nella negoziazione dei contratti collettivi e che ora dovrà riunire i sindacati per avviare la trattativa. Il sindacato Sadirs – fa sapere all’ANSA il segretario Luciano Melis – ha già inoltrato richiesta di convocazione. Il passaggio nel nuovo contratto dovrebbe essere effettivo entro l’anno.

“Questa – dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Dario Giagoni – è la meritata e giusta conclusione di un percorso non privo di ostacoli che ha visto da parte di tutti noi il massimo impegno per garantire serenità agli oltre quattromila lavoratori coinvolti e alle loro famiglie”. Sui dipendenti precari Giagoni ha auspicato la stabilizzazione entro il 2021.