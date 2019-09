“Il Ceta sta distruggendo la nostra economia agroalimentare e lo sta facendo adesso”. A dichiararlo è l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao durante un’interrogazione alla Commissione europea.

“Stanno crollando uno dopo l’altro tutti i simboli del nostro export, dal pomodoro ciliegino, al caciocavallo ragusano al Fiore sardo. Infatti mentre i nostri pomodori non possono entrare alle frontiere canadesi per via delle loro regole sanitarie, in Italia può entrare il loro grano trattato con il glifosate. È chiaro che così non va”.

“La beffa – continua Corrao, alla luce dei dati diffusi da Coldiretti sui primi effetti del Ceta in Italia – è che il Canada al contrario ha aumentato la produzione e l’export di prodotti dall’italian sounding, tra i quali il falso Parmigiano e altri prodotti ottenuti con modalità e requisiti vietati nel nostro Paese. Il Ceta sta danneggiando i prodotti italiani originali e sta comportando un impatto devastante sul piano economico, occupazionale e ambientale, in particolar modo per le economie più fragili come quella siciliana e sarda. Per questo ho chiesto alla Commissione Europea di considerare e prendere atto degli effetti negativi sull’economia locale, con la prospettiva di sospendere una volta per tutte questo accordo”.

Conclude Corrao: “E’ vero che l’export dei prodotti siciliani e sardi sui mercati esteri come quello canadese è di vitale importanza, ma senza le stesse regole rispettate da entrambe le parti, l’Europa sta scavando la fossa alla nostra agricoltura” – conclude l’europarlamentare pentastellato.