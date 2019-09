Si riaccende lo scontro tra sindacati e Aias sui gravi ritardi nei pagamenti degli stipendi e oggi le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero con manifestazione sotto l’assessorato alla sanità in via Roma.

Le OO.SS. accusano la regione di aver sospeso le attività relative alla nascente società “Sas Domos’’ senza nessuna alternativa che metta in garanzia i lavoratori.

Per queste ragioni è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 07 ottobre 2019 con manifestazione presso la sede dell’Assessorato alla Sanità in via Roma.