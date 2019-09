Via libera del Consiglio regionale alla legge che prevede l’accesso gratuito ai servizi di trasporto scolastico per gli studenti di elementari e medie, ma anche per i bambini delle scuole dell’infanzia.

Obiettivo principale del provvedimento è la lotta alla dispersione scolastica.

Presentato come proposta di legge dai consiglieri di LeU, il testo è stato poi condiviso in modo bipartisan da tutti i membri della commissione Cultura, tanto che la relazione di presentazione è stata affidata al presidente del parlamentino Alfonso Marras (Riformatori).