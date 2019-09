Sardinia island long stay. Ovvero, Sardegna isola per lunghi soggiorni, anche dalle due alle quattro settimane. E chi rimane di più riceve l’attestato di “cittadino sardo per un mese”. Un messaggio rivolto a chi cerca, durante i mesi di freddo quasi polare in Danimarca, Svezia, Norvegia e Isole Faroe, un po’ di caldo e un po’ di luce in più. L’idea è di Portale Sardegna, web company specializzata nel settore del turismo in Sardegna: ha organizzato un soggiorno “educational” di quattro giorni nell’isola rivolto a tour operator, rappresentanti di associazioni di pensionati e giornalisti provenienti dal nord Europa.

Un giro per far vedere come si sta in Sardegna anche in autunno. Per poi diffondere la voce. Un nuovo mercato. E nuove opportunità per far girare il turismo quando agosto è lontano. I paesi pilota che hanno già aderito sono tre Galtellì, Posada e Dorgali. Ma altri centri hanno già deliberato la partecipazione al progetto. Secondo l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO, 2018) – spiega Portale Sardegna – il bacino di possibili arrivi dal Nord Europa solo verso la Spagna (Canarie, Baleari, Costa del Sol in particolare) ammonta a 600.000 persone.

Il target, denominato “SnowBird Tourism”, possiede caratteristiche ben definite e si riferisce a cittadini dell’Unione Europea con età compresa fra i 65 e i 75 anni residenti in aree metropolitane con un livello economico e di istruzione medio alto e alto. Massimiliano Cossu, fondatore e CEO di Portale Sardegna ritiene di poter “intercettare un flusso turistico stimato in circa 50 milioni di presenze annue dal nord Europa, tra l’altro concentrato prevalentemente nei mesi invernali, e che attualmente si ripartiscono tra Spagna, Croazia, Malta e in parte Grecia e Portogallo, mentre la quota italiana è prossima allo zero”.

Coinvolti anche operatori della ristorazione, artigiani, associazioni, proloco e proprietari di case. La proposta prevede una vera e propria esperienza all’interno di una comunità, con la possibilità di vivere in appartamento, con auto a noleggio per quattro settimane e a stretto contatto con la popolazione locale.