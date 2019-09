Incidente stradale questa sera nel quartiere di Barracca Manna.

Una bicicletta condotta da un cittadino extracomunitario di 21 anni, residente a Pirri, attraversava l’incrocio tra via Segni e via Zedda Piras regolato da segnale di Stop, quando si è scontrato con un furgone Opel Combo condotto da un cagliaritano proveniente da Via Pertini con direzione via Zedda Piras.

Il conducente del velocipedi è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge