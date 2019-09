Potrebbe superare i 100mila euro il bottino della rapina messa a segno questa mattina in piazza del Carmine a Cagliari ai danni di un commerciante di pietre preziose, Sergio Piscedda, 61 anni di Capoterra. Gli agenti della squadra mobile stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente il colpo. I banditi sono entrati in azione alle 6,30. Erano in due, avevano il volto coperto, uno era armato dio pistola. Una terza persona, con buona probabilità, aspettava i complici a bordo di un’auto.

I malviventi hanno bloccato sull’uscio di casa il commerciante e minacciandolo con la pistola lo hanno obbligato a consegnare il borsello con le pietre preziose. Durante queste fasi i banditi avrebbero strattonato e colpito il 61enne, tanto che è stato visitato in ospedale per alcune escoriazioni. Preso il borsello i malviventi sono fuggiti a bordo dell’auto con il complice. È subito scattato l’allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante che si sono messi alla ricerca dei malviventi.

Il caso è poi passato in mano agli specialisti della squadra mobile. Gli investigatori adesso stanno cercando di ricostruire dettagliatamente l’episodio. Oggi è stata raccolta la testimonianza della vittima, ancora sotto choc, e sono state recuperate le riprese delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso tutte le fasi del colpo.