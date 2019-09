I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Oristano hanno arrestato su ordine del Gip un pregiudicato oristanese 48enne.

Gravi le contestazioni del pm che hanno determinato l’emissione della misura cautelare inerenti a maltrattamenti in famiglia, violenza privata e danneggiamenti perpetrati dall’uomo ai danni della moglie e delle tre figlie nel corso degli anni.

Al 48enne è stata contestata anche la violenza sessuale in quanto, in più occasioni, con condotte violente, minacce e intimidazioni, aveva costretto la moglie a subire atti sessuali che la donna, atterrita e in stato di soggezione non poteva rifiutare, anche per tutelare l’incolumità delle figlie presenti in casa.

La donna, in più occasioni, aveva sporto querela contro il marito per poi ritirarla ritrattando il tutto per paura delle reazioni che lo stesso avrebbe potuto avere nei confronti suoi e delle figlie. Lo scorso aprile la vittima, dopo l’ennesima lite, era stata cacciata di casa dal marito che, nel contesto, l’aveva anche minacciata di morte, e sempre anche le figlie.

Spaventata, la donna aveva lasciato l’abitazione portando con sé la minore di appena 9 anni, mentre le maggiori avevano,già da tempo, lasciato l’abitazione per timore del padre.

L’indagine della Polizia ha fatto emergere un quadro familiare oramai distrutto da un padre e marito violento e pericoloso; da quanto emerso le violenze erano state protratte per anni (primi episodi risalgono al 2008) e, per di più, anche in danno delle figlie ancora minorenni all’epoca dei primi fatti.

Moglie e figlie venivano sistematicamente percosse con schiaffi, calci, pugni e strette al collo; la donna veniva di sovente avvilita e denigrata con sputi, minacce di morte o di altre gravi ripercussioni ai familiari; inoltre, l’uomo, al fine di assicurarsi l’impunità, imponeva alla stessa di non denunciare i fatti o di ritirare le denunce sporte.

È il terzo grave caso di violenza domestica registrato nella città di Oristano in pochi giorni: due uomini, infatti, si sono stato arrestati e portati nel carcere di Massama ed un terzo è stato allontanato dall’abitazione familiare con il divieto di avvicinarsi a moglie e figli.