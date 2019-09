Quattro uomini sono stati bloccati e denunciati dagli ispettori della Forestale di Sassari per il furto di 200 kg di orate. I quattro sono stati fermati in flagranza di reato al Alghero, la notte fra il 23 e 24 settembre, dagli ispettori in borghese della base logistico navale algherese, che tenevano sotto controllo l’area portuale. Due delle quattro persone denunciate sono partite alle 21 del 23 da Fertilia, a bordo di un’imbarcazione e hanno raggiunto le vasche di allevamento delle orate, al largo.

Sono poi rientrati in porto all’1 del 24 con il carico di pesce rubato. Il bottino è stato caricato su un camion che attendeva sulla banchina, con due complici che sono stati bloccati dagli uomini dell’Ispettorato forestale. Gli altri due sono scappati via mare a bordo di un gommone e sono tuttora ricercati. Il pm Ermanno Cattaneo ha disposto il sequestro delle orate rubate e la denuncia a piede libero per i quattro.

“Le indagini sono ancora in corso perché ci risulta che il pescato fosse destinato a un centro di smistamento del pesce della zona che rifornisce gran parte delle pescherie e dei ristoranti del territorio, alimentando così il mercato nero di questi prodotti”, spiega il direttore dell’Ispettorato forestale di Sassari, Giancarlo Muntoni.