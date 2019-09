La Sardegna ospiterà il Forum annuale Eurodyssey, il programma promosso da Aer (Assemblea europea delle regioni) per discutere sul tema della mobilità transnazionale giovanile. Lo ha annunciato l’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda (vicepresidente Aer), durante la seconda giornata dei lavori dell’Assemblea in corso a Podetrtek in Slovenia, descrivendo il focus del convegno che si terrà a Cagliari dal 23 al 25 ottobre.

“L’appuntamento rappresenta un momento di confronto sulla mobilità giovanile quale strumento di arricchimento personale e professionale che può consentire ai giovani di potenziare e sfruttare le opportunità di occupazione e inclusione – ha sottolineato Alessandra Zedda -. La mobilità giovanile può e deve essere funzionale allo sviluppo delle Regioni, grazie alle competenze ed esperienze acquisite dai giovani partecipanti”.

L’esponente della Giunta Solinas ha anche espresso l’auspicio che la partecipazione al Forum possa consentire ai partecipanti provenienti da tutte le regioni europee di acquisire una maggiore conoscenza della cultura e delle tradizioni della Sardegna.