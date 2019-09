Dopo l’anteprima nazionale in programma il 4 ottobre al Teatro Nuovo di Salsomaggiore, partirà il 6 ottobre dal Teatro Galli di Rimini, il nuovo tour teatrale di Vinicio Capossela, “Ballate per uomini e bestie”. Dopo la serie di concerti-atti unici e i live all’estero durante l’estate, con l’autunno Capossela porterà dal vivo di città in città il suo nuovo progetto discografico, “Ballate per uomini e bestie” (La Cùpa/Warner Music), undicesimo lavoro in studio uscito lo scorso maggio e “Miglior disco in assoluto” al Premio Tenco.

Con il nuovo spettacolo, pensato appositamente per i teatri, Capossela proporrà dal vivo un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualitàche lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.

Queste le date: 4 ottobre Salsomaggiore, 6 ottobre Rimini, 7 ottobre Milano, 13 ottobre Bari, 18 ottobre Montecatini, 21 ottobre Napoli, 24 ottobre Torino, 25 ottobre Bergamo, 26 ottobre Varese, 13 novembre Genova, 15 novembre Ancona, 17 novembre Udine, 19 e 20 novembre Bologna, 22 novembre Trento, 23 novembre Vicenza, 26 novembre Brescia, 29 novembre Firenze, 2 dicembre Palermo, 3 dicembre Catania, 5 dicembre Cosenza, 7 dicembre Pescara, 8 dicembre Roma, 9 dicembre Perugia, 15 dicembre Venezia.