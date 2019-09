Aumenta senza sosta la temperatura degli oceani: nel periodo giugno-agosto 2019 ha fatto registrare un incremento di 0,82 gradi sopra la media del 20/mo secolo, risultando al primo posto tra le estati ‘roventi’ per gli oceani degli ultimi 140 anni, da quando sono cominciate le rilevazioni meteorologiche. E’ stato così eguagliato il record dell’estate 2016. I dati sono stati forniti dai Centri nazionali per l’informazione ambientale del Noaa, l’Amministrazione nazionale per gli Oceani e l’Atmosfera che hanno sede negli Usa.