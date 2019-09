Tornano in Sardegna dopo un anni dalle i “Creedence Clearwater Revived“ uno dei più convincenti rock’n’roll group di ogni genere, la band californiana più rappresentativa della cultura “on the road” degli anni ’60 e ’70.

Il gruppo si sciolse negli anni’70 per la separazione artistica dei due leader, i fratelli John e Tom Fogerty, ma il loro sound e il loro spirito si possono ancora gustare live in giro per il mondo.

Tornano in Sardegna per una sola data il prossimo 4 ottobre a Florinas.

I “REVIVED” negli ultimi anni ha dato luogo a numerosissimi concerti, entusiasmando ovunque il pubblico accorso in Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Russia, Rep. Ceca, Polonia, Slovenia, Croazia, Montenegro ed Italia.