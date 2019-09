Irene Grandi canta al Porto di Scauri a Pantelleria (TP) domani, sabato in piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari. Stadio in concerto domani in piazza Carlo Borromeo a Rende (CS), domenica in Piazza Cola a Piano di Sorrento (NA).

Domani Bob Sinclair è al Molo di Brescia. Max Gazzé venerdì suona al Porto di Scauri a Pantelleria (TP). Mahmood venerdì in concerto a San Vito Lo Capo (TP). Luca Carboni sabato al teatro Politeama di Catanzaro. Carmen Consoli sabato al Porto di Scauri a Pantelleria (TP). Sabato Renzo Arbore si esibisce a Gragnano (NA). I Young The Giant sabato suonano al Santeria di Milano.

Domenica Coez è all’Arena di Verona. Domenica il teatro degli Arcimboldi di Milano ospita il Concerto del Cuore con, tra gli altri, Arisa, Max Pezzali, Bianca Atzei, Federica Carta. Mercoledì l’Hiroshima Mon Amour ospita gli Ex, band dell’underground musicale olandese.

José Gonzalez si esibisce lunedì all’Auditorium Parco della Musica di Roma e mercoledì al teatro Dal Verme di Milano.