L’incendio di una autovettura all’interno di un garage di un’abitazione a Muravera ha creato qualche paura tra gli abitanti della palazzina.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno evitato la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

In corso le verifiche tecniche strutturali all’interno del garage, le cause del rogo sono in fase di accertamento.