È Stefano Pia, con il suo progetto fotografico Non è l’America, il vincitore della sesta edizione del festival “Semplicemente Fotografare Live” di Novafeltria (Rimini), premiato sabato 21 settembre. Il lavoro di Pia è stato ritenuto il più meritevole tra i sessanta progetti esaminati e messi in mostra.

Mogorese di nascita e tuttora residente a Mogoro (Oristano), Stefano Pia ha presentato un lavoro romantico e artisticamente maturo sulla sua Sardegna.

“Quelli della mia generazione, ma anche tanti di quelli che appartengono alle successive, sono cresciuti accompagnati dall’immagine mitizzata dagli stereotipi hollywoodiani del Far West, luoghi selvaggi dove la vita era regolata da norme semplici che spesso si riducevano, nel nostro immaginario, alla velocità con cui una pistola veniva estratta dalla fondina. Il tutto contornato di spazi, quantomeno per noi europei, immensi, per lo più semidesertici e popolati di spine, pietre e cavalli selvaggi”, così l’autore spiega la genesi del suo lavoro: quelle immagini infantili hanno continuato a lavorare nel suo cuore e nella sua testa e giorno dopo giorno ne hanno mutano lo sguardo, persino sulle cose più consuete.

Quel che succede dentro Stefano Pia, il corto circuito immaginario tra la Sardegna e il Far West è sintetizzato bene dalle parole di Sandro Iovine, curatore della sua mostra: “Sull’onda di queste suggestioni può capitare di ritrovare parte di questi sogni adolescenziali anche a pochi passi da casa. Anche qui, nelle campagne nostrane possiamo trovare pietre e cavalli e la scarsa densità di popolazione della Marmilla in provincia di Oristano, amplifica gli spazi dove una coppia gestisce una piccola azienda agricola nei pressi di Mogoro. Come in un ranch del lontano ovest, anche qui la vita è fatta di lavoro e gli animali fan parte della famiglia. Così quando li vai trovare hai proprio la sensazione che il paesaggio, i volti, perfino il loro modo di fare, rompendo le barriere dello spazio e del tempo, ti abbiano risucchiato in una fattoria del vecchio West, ma questa non è l’America e Stefano, classe 1978, lo sa bene. Anzi: lo ricorda continuamente e orgogliosamente a tutti in ogni frammento del proprio lavoro, sempre più apprezzato in tutta Italia. Le sue mostre personali sono già state ospitate a Nuoro, Oristano, Sassari, Siena, Firenze, Milano Gorizia e Vercelli. Negli anni 2014 e 2015 la giuria del concorso “Sardegna Reportage” ha selezionato il suo lavoro, su oltre cento esaminati, e l’ha messo in mostra al Museo Man di Nuoro, in concomitanza con le mostre di Robert Capa e di Vivian Maier, celebratissime icone mondiali della fotografia. Nell’aprile 2016 la sua mostra “Kilometro Zero” è stata inserita nel circuito del Photo Festival di Milano e le sue immagini sono state pubblicate da diverse riviste e quotidiani nazionali come In Viaggio, Bell’Italia, Inside Magazine, Il Fotografo ed il Corriere Della Sera. Dal Marzo del 2017 fa parte del collettivo italiano di street photography “The Strippers”. E ad aprile dello stesso anno ha pubblicato Kilometro Zero, il suo primo libro e così succede anche l’incredibile, perché mentre lo sguardo di Stefano Pia va progressivamente aprendosi, la sua fotografia riesce nell’impresa di trovare storie sempre nuove anche nei limitati confini nel suo paese natale, Mogoro, trasformandole in perfette immagini di reportage e street photography.

In questo modo, mentre ci porta nelle vite degli altri, Pia contagia con la sua passione per il racconto fotografico anche lo stesso territorio che sta esplorando, fino ad ideare e creare, nel 2011, Bìfoto – Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna, di cui assume la direzione artistica insieme all’amico e fotografo Vittorio Cannas.

È una storia, questa, che ci mostra che non servono i chilometri per darci orizzonti nuovi, ma basta una sufficiente profondità nello sguardo.

IL FESTIVAL: “Semplicemente Fotografare Live” sesta edizione Novafeltria (Rimini)



Dal 20 al 22 settembre e poi il 28 e 29 settembre, il centro storico di Novafeltria (Rimini), comune dell’entroterra romagnolo, verrà attraversato dalla Fotografia trasformandosi nell’intrigante scenografia delle molte mostre in programma e delle altre attività fotografiche in calendario. Il Live è un festival di fotografia che coinvolge il Comune, i palazzi pubblici, gli imprenditori locali, la cittadinanza e tutti gli ambienti ed i negozi disponibili ad ospitare le mostre.

A partire dal 2014, il festival porta in questa località al centro del Montefeltro migliaia di visitatori e decine di autori. Alcuni degli autori messi in mostra al Live negli anni passati hanno poi spiccato il volo con premi, mostre e perfino la presenza ai più blasonati festival internazionali.

Semplicemente Fotografare Live è un evento, un incontro, un confronto, uno scambio di idee, una condivisione di competenze diverse tra PERSONE, professionisti e non, semplici visitatori e fotografi in esposizione, profondamente appassionati alla Fotografia, in ogni sua accezione. Un evento che nasce da un gruppo e una pagina Facebook seri e giocosi al tempo stesso, anticonformisti, dissacranti e provocatori.