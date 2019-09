“Rhapsody tour”, i concerti europei dei Queen partono da Bologna

Dopo essersi esibiti in Nord America durante l’estate con 25 grandiosi shows che hanno universalmente suscitato consensi – «è forte, divertente ed indimenticabile» – e suonato in venue sold out avvicinandosi ai 400.000 spettatori totali, i Queen + Adam Lambert hanno finalmente annunciato che porteranno il prossimo anno la nuova esperienza Rhapsody alle audience inglesi ed europee.

Per quello che sarà il primo tour europeo dall’uscita dello del film dei record, Bohemian Rhapsody, i Queen + Adam Lambert rivelano che si esibiranno in sedici date in Inghilterra e in Europa nella primavera del 2020. Il nuovo atteso tour partirà proprio dall’Italia

Il nuovo show Rhapsody, già considerato «un gioiello di progressi tecnologici», sarà inizio al nuovo anno con 17 enormi show nei palazzetti e negli stadi di Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Lo stravagante spettacolo giungerà poi a primavera inoltrata in Regno Unito e in Europa, dal momento che i membri originari dei Queen Brian May e Roger Taylor faranno squadra ancora una volta con Adam Lambert, voce e frontman già da tempo, per esibirsi in sedici show in otto paesi dalla fine di maggio fino agli inizi di luglio.

Il tour europeo partirà proprio dall’Italia il 24 maggio e vedrà la sua conclusione il primo luglio in Danimarca con spettacoli in Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania e Svizzera, oltre al Regno Unito, con cinque show all’O2 Arena di Londra a partire dal 2 giugno.

L’unico show inglese al di fuori della capitale si terrà alla MEN Arena di Manchester l’11 luglio. Finora queste sono le uniche date inglesi confermate per il tour dei Queen + Adam Lambert.

Durante le sei settimane di questa parte del Rhapsody Tour, i fan europei avranno finalmente la possibilità di assistere all’epico nuovo show che ha fatto impazzire il Nord America, tanto da diventare il più richiesto dell’anno negli Stati Uniti. Da sempre maestri delle performance stravaganti e dei visuals sfarzosi, la nuova produzione dei Queen + Adam Lambert è ancora una volta opera del set designer Ric Lipson e del light designer Rob Sinclair di Stufish Entertainment Architects, i quali hanno a lungo collaborato con i Queen, anche per il più recente e sbalorditivo tour di concerti News Of The World.

Lipson descrive la produzione di due ore e mezza come «Un nuovo capitolo nella storia della band. Espandendo ancora una volta i parametri di quello che può significare un’esperienza di musica live, questo nuovo show porta la band al livello più spettacolare raggiunto finora, una celebrazione innovativa e interattiva del potere continuo della musica dei Queen.»

Il tour arriva in un momento in cui i Queen continuano a cavalcare l’onda del biopic vincitore agli Oscar Bohemian Rhapsody, che ha fatto conoscere la loro musica a nuovi pubblici con risultati da record. Oltre ad essere diventato il biopic musicale coi maggiori incassi di tutti i tempi, nel Regno Unito è anche il film che ha venduto di più nel 2019.

La colonna sonora originale dei Queen è rimasta nella parte alta della classifica degli album nel Regno Unito fin dal suo debutto a novembre 2018; negli Stati Uniti ha raggiunto la posizione più alta per la band negli ultimi 38 anni, e i Queen hanno venduto più album in Nord America di ogni altro artista nella prima metà del 2019. L’immortale video all’avanguardia di Bohemian Rhapsody ha raggiunto uno storico miliardo di visualizzazioni su Youtube, diventando il video più visto del ventesimo secolo. Inoltre, le visualizzazioni al video di Don’t Stop Me Now hanno superato i 500 milioni.

Rivelando la notizia aspettata a lungo dai fan inglesi ed europei della band, il membro dei Queen Roger Taylor ha dichiarato: «Siamo tornati e siamo pronti».

Un Brian May entusiasta ha affermato: «Questa nuova produzione è pazzesca e porta l’eredità dei Queen a un nuovo livello. Sono molto orgoglioso.»

Adam Lambert si è unito, dicendo: «Non vedo l’ora di tornare nel Regno Unito e in Europa, lo scorso tour è stato uno sballo e sono molto emozionato di portare lì questo nuovo show.»

Dal primo momento in cui Adam Lambert ha condiviso il palco con i Queen in occasione della finale di American Idol nel 2009, le sue performance dinamiche hanno rinvigorito la band e fatto appassionare fan di tutto il mondo. Partiti bene fin dall’inizio, il loro primo vero show nel giugno 2012 ha emozionato una folla di mezzo milione di fan nella capitale ucraina Kiev. Da quel momento, le performances stratosferiche di May e Taylor si sono unite l’abilità vocale e la presenza scenica di Lambert, dando vita a una combinazione esplosiva. Dopo più di duecento show live, la loro partnership è rimasta un trionfo commerciale e della critica, che ha incantato venue sold out in ogni angolo del mondo.

La loro storia è ora soggetto del nuovo grande documentario TV di due ore The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story, andata in onda in prima serata sull’emittente statunitense ABC TV, conquistandosi lo share più alto della serata televisiva. Con filmati rarissimi di concerti ed esclusivi ritratti dei membri della band fuori dal palco, The Show Must Go On narra l’incredibile viaggio dei Queen e Lambert partito da American Idol.

Documentando il suo umile inizio e la rapidissima ascesa nel reality fino al suo attuale posto al centro del palco come frontman dei Queen + Adam Lambert, il film mostra interviste esclusive con Lambert, i suoi genitori Leila ed Eber e con i membri fondatori dei Queen Brian May e Roger Taylor. Sono presenti anche Rami Malek, vincitore del Golden Globe e dell’Oscar come Miglior Attore in Bohemian Rhapsody, e Taylor Hawkins dei Foo Fighters. Il documentario andrà in onda nel Regno Unito a ottobre.

The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story è prodotto da Simon Lupton e Jim Beach per Miracle Productions, mentre Matt Lombardi è produttore esecutivo per Lincoln Square Productions.

A completare la line up del tour, ci sarà ancora una volta Spike Edney alle tastiere, che da tempo collabora con la band, Neil Fairclough al basso e Tyler Warren alle percussioni.

La data:

24 maggio 2020 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena