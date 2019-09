È stato ritrovato vivo Lorenzo Ghigliotti, l’escursionista disperso da oltre 10 giorni sulle alture di Voltri a Genova.

I vigili del fuoco lo hanno recuperato in località Giutte, frazione di Mele. L’uomo è in discrete condizioni ed è stato ricoverato per precauzione. Le ricerche erano partite lunedì dopo l’allarme lanciato dal fratello che lo aveva accompagnato il 16 settembre per una escursione sopra Voltri.