Si conclude la fase di Auditions di X Factor 2019: tanti i sì che sono già stati detti dai giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta. E ora tocca agli ultimi aspiranti concorrenti cercare di guadagnarsi la strada verso i Bootcamp. L’appuntamento con il talent prodotto da Fremantle è alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). L’ospite della serata è Achille Lauro, il cantante farà ballare il Pala Alpitour di Torino con il brano ‘Rolls Royce’. L’artista aveva partecipato alle Home Visit della scorsa edizione in qualità di giudice, ospite in Provenza di Mara Maionchi.

Al termine della puntata Alessandro Cattelan sceglierà la categoria da assegnare a ciascun giudice. Si conoscerà quindi chi guiderà le Under Donna, chi sarà il mentore degli Under Uomini, chi si prenderà cura degli Over e chi seguirà i Gruppi.

Per Mara, Malika, Samuel e Sfera sarà anche il momento di selezionare chi, tra coloro che hanno ricevuto tre sì, potrà accedere al Bootcamp al fianco dei talenti che con quattro sì hanno avuto accesso diretto alla seconda fase di selezione.

Anche questa settimana il pubblico di Torino è pronto a far sentire la propria voce e a mettere in discussione le decisioni dei giudici. Vari e ricercati i brani proposti sul palco: si va da ‘Roma stasera’ di Motta a ‘Hey Ya!’ degli OutKast, passando per ‘Rose viola’ di Ghemon e ‘Never had’ di Oscar Isaac.