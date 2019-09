I rossoblù di Maran, dopo la vittoriosa trasferta di Napoli, si sono ritrovati questa mattina ad Asseminello in vista della sfida con l’Hellas Verona domenica alla Sardegna Arena.

Il gruppo ha svolto dei lavori personalizzati programmati in base al minutaggio nella gara di Napoli. La seduta si è snodata tra palestra e campo, con un lavoro di scarico ed esercitazioni tecniche e sulla rapidità. Smaltito l’infortunio muscolare, torna a disposizione Cigarini (già in panchina al San Paolo) mentre è in fase di recupero Nainggolan, fermo dalla seconda giornata di campionato per un infortunio al polpaccio.