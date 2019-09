A seguito della dichiarazione rilasciata dall’assessore regionale alla sanità sulla vertenza Aias, risposta ad una nostra domanda, ha scatenato numerose polemiche e questa sera sulla vicenda è intervenuto anche l’ex assessore, Luigi Arru.

“Non abbiamo mai preso in giro nessuno meno che mai lavoratori disperati per il mancato pagamento di 10 mensilità arretrate”, inizia così il post su Facebook.

“La delibera della Giunta regionale di costituzione di Sas Domos é passata al vaglio di direttori generali della Regione, giuristi (avvocati e notai): nessuno tra costoro dotati di assoluta professionalità, ha sollevato problemi su validità e legittimità dell’atto; atto inviato come per legge all’Autorità garante di concorrenza e mercato e Corte dei Conti per le eventuali osservazioni: non risulta alcun rilievo”, afferma Arru.

“Non abbiamo mai avuto pregiudizi nei confronti di chicchessia ma siamo stati chiamati in sedi ufficiali (prefettura) per affrontare una situazione di crisi generata da lungo tempo e di cui sono evidenti protagonisti e cause, abbiamo applicato un ordine del giorno del consiglio regionale e dopo analisi dovute e approfondimenti seri abbiamo proposto una soluzione nell’assoluta a noi consueta legalità”…”I gravi problemi hanno richiesto dedizione e studio ma, con equilibrio, necessitavano e ancor più necessitano di essere affrontati e risolti. Questa era la strada ben definita”, prosegue il post.

“La nuova giunta ha una posizione diversa? assolutamente legittimo, ma non si appigli al niente o ad evidenti e marchiati errori preoccupanti, e soprattutto risolva il problema dei lavoratori e delle loro famiglie”, chiude il post l’ex assessore regionale.