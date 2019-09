Due agenti della polizia municipale di Santa Teresa Gallura (Sassari) sono stati aggrediti da un migrante, al quale avevano chiesto di esibire i documenti, mentre questi chiedeva l’elemosina durante un mercatino.

A denunciare il fatto è Dario Giagoni, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Sardegna. “Uno dei due è stato morsicato, l’altro ha rimediato una testata – racconta il consigliere regionale -.

Complessivamente sono intervenuti quattro agenti, ad uno dei quali è stata emessa una prognosi di quattro giorni. In Italia ci si interroga sulla possibilità di modificare il Decreto sicurezza – prosegue l’esponente leghista – sarebbe invece il caso di ammettere che alcuni migranti non scappano da alcuna guerra ma la guerra intendono portarla nei nostri paesi”.

Giagoni invita anche il sindaco di Santa Teresa Gallura “a promuovere maggiori controlli durante eventi e manifestazioni, sporadiche o programmate, al fine di garantire sicurezza e tranquillità”. Poi esprime “massima solidarietà agli agenti coinvolti con l’augurio di una pronta guarigione, e ringraziamo tutte le forze dell’ordine che quotidianamente sono presenti nelle nostre città e nelle nostre strade a garanzia e tutela della nostra sicurezza”.

“Gli agenti sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di diverse persone che si lamentavano per le richieste di elemosina con eccessiva insistenza di un ragazzo”.

Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Santa Teresa Gallura, Stefano Pisciottu, in merito all’aggressione da parte di un migrante ai danni di due vigili urbani denunciata dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Dario Giagoni. “Prima hanno cercato di far ragionare il ragazzo chiedendogli in maniera bonaria di allontanarsi poi, vista la reazione violenta e ingiustificata di questo, hanno chiamato rinforzi e lo hanno immobilizzato.

Non mi risulta che nessuno abbia subito lesioni gravi”, continua il primo cittadino. “Gli agenti hanno cercato di far rispettare una mia ordinanza emessa un paio di anni fa, con cui si vieta l’accattonaggio molesto. Vista la sua reazione e resistenza è stato denunciato alla Procura”