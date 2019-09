Intervento per soccorso di una persona in Località “Croce Pittaine”, in territorio del Comune di Baunei, che ha impegnato la squadra dei vigili del fuoco di Tortolí per quasi 20 ore.

Una donna francese ha lanciato l’allarme intorno alle 18 del giorno 25, richiedendo l’intervento di soccorso alla sala operativa 115 del Comando di Nuoro. Le comunicazioni sono state difficoltose per il fatto che la donna comunicava solo in lingua francese. Per dare un contributo nello scambio di informazioni è intervenuto un ex pompiere ( sapeur- pompier) francese che vive a Nuoro che, tramite il contatto telefonico, ha tranquillizzato la donna. in panico per l’approssimarsi delle ore notturne. Dopo circa due ore di avvicinamento la giovane è stata localizzata e raggiunta dalla squadra dei vigili del fuoco inviata in soccorso.

La mancanza di un idoneo equipaggiamento della turista ha imposto agli uomini del 115 un lenta marcia di ritorno verso la zona raggiungibile dagli automezzi che, con varie soste, è durata tutta la notte.