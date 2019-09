Daniele Azzena, nato a Vigevano, cantautore di 20 anni, si è fatto recentemente conoscere grazie alla sua edizione live per X-Factor.

Durante l’esibizione ha commosso i giudici, in particolare Sfera Ebbasta, per il grande peso emotivo portato sul palco dopo la perdita del padre. Non è nuovo però a palchi importanti e la sua attività live ha sempre accompagnato la scrittura di brani inediti.

Archiviata l’avventura del talent, Daniele incanala tutte le sue energie nelle proprie canzoni e oggi, 27 settembre, pubblica per l’etichetta Twenty Records il singolo Per un secondo.

Il testo nasce da una necessità di introspezione scaturita in un periodo in cui le cose per Daniele non andavano molto bene. Una serie di episodi lo hanno spinto a riflettere su sè stesso e da queste considerazioni sono nati i primi versi che hanno dato vita alla canzone.

Il brano, scritto al pianoforte, è stato composto da Daniele e vede la produzione artistica di Enrico “Kikko” Palmosi.