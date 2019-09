Meteo weekend: bel tempo d’Estate

Le condizioni meteo si mantengono sostanzialmente stabili. Negli ultimi giorni in realtà qualche disturbo al dominio anticiclonico lo abbiamo percepito, ma sulla nostra regione gli effetti di alcune perturbazioni atlantiche – in transito nel resto d’Italia – sono stati marginali in termini di precipitazioni, assenti, mentre abbiamo avuto degli effetti in termini di temperature – diminuite – e di vento.

Ora però si prospetta un ultimo weekend di settembre all’insegna del bel tempo. Bel tempo d’Estate, o meglio, tardo estivo. Splenderà il sole, i venti saranno deboli o a regime di brezza, le temperature sono previste in aumento sin dalle prossime ore. Un aumento che ci riporterà valori massimi non distanti dai 30°C in varie zone dell’isola, ma localmente non escludiamo che tal valore possa essere superato.

Le temperature minime, invece, si manterranno piuttosto fresche. Tenete conto che non è attesa alcuna avvezione d’aria caldo umida – che avrebbe potuto far salire anche i valori minimi – e che le giornate si accorciano sempre più.

Proiettandoci oltre, verso i primi di ottobre, potremmo assistere a un primo peggioramento di chiaro stampo autunnale. Una perturbazione proveniente dal nord Europa potrebbe gettarsi con foga sul Mediterraneo provocando un peggioramento abbastanza severo e un crollo delle temperature.

Per quel che concerne la Sardegna c’è ancora dell’incertezza sull’eventuale presenza di precipitazioni. Dipenderà essenzialmente dalla traiettoria d’ingresso del vortice ciclonico, ragion per cui sarà bene attendere che i modelli matematici di previsione si schiariscano le idee.