I Carabinieri di Cardedu hanno denunciato al Tribunale di Lanusei per truffa aggravata un 47enne tedesco.

I fatti risalgono all’estate quando il 47enne si è presentato sotto false generalità in un noto resort della Marina di Cardedu, prenotando diverse camere permettendo così, ad un gruppo abbastanza folto di connazionali di poter utilizzare il luogo di soggiorno come base logistica di partenza per escursioni in moto in tutta l’Ogliastra.

Al termine del periodo di vacanza l’uomo aveva fatto rientro in patria senza premurarsi di saldare il residuo del conto per una somma complessiva superiore ai 9.000 euro. Immediate sono partire le indagini dei Carabinieri che, al termine di accertamenti lunghi e resi complicati anche a causa della residenza transnazionale dell’uomo, hanno individuato il 47enne. Il tedesco sarà ora chiamato a rispondere del reato di truffa aggravata.