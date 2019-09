I Carabinieri di Pattada, impegnati nel controllo del territorio, durante un posto di blocco lungo la SP. 85, in località “Stazione”, hanno fermato un’auto con a bordo un cittadino romeno, M.I. 36enne residente a Ozieri dal 2012.

Al primo controllo documentale è apparso tutto in regola, ma il successivo controllo incrociato alle banche dati internazionali in uso alle Forze di Polizia ha fatto emergere che l’uomo, già con precedenti di polizia in Italia, era ricercato in tutta Europa in quanto gravato da un Mandato di Arresto Europeo per reati commessi nel 2005 in Romania, per aver procurato lesioni gravi ad un suo connazionale.

È stato quindi portato prima in caserma e, terminati gli accertamenti di rito, al carcere di Bancali in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, per la successiva estradizione.