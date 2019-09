Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena ieri pomeriggio sono intervenuti in un’abitazione nel centro perché un uomo vi si era introdotto con l’intento di incendiare la casa della sua ex compagna. La segnalazione è stata fatta dalla donna, una 54enne, che aveva ricevuto la telefonata dall’ex che le preannunciava l’intenzione di dar fuoco alla casa.

La donna ha quindi chiamato il 113 dicendo di essere scappata perché temeva ripercussioni da parte dell’uomo, che aveva già denunciato nei giorni scorsi. Sempre più preoccupata, la donna ha trattenuto il marito al telefono sino all’arrivo degli agenti.

Infatti, quando i poliziotti sono arrivato hanno visto che il portone d’ingresso era stato dato alle fiamme e una porta secondaria completamente divelta, mentre all’interno hanno trovato l’uomo, disteso comodamente sul letto, intento a parlare al telefono con la sua ex moglie.

Bloccato e identificato per P.A., pregiudicato 51enne, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e tre accendini usati presumibilmente per appiccare il fuoco. Quando l’uomo è stato fatto salire sull’auto di servizio è andato in escandescenza danneggiando alcune parti. Portato comunque in Commissariato, è stato dichiarato in arresto per atti persecutori danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina il processo con l’udienza per direttissima.