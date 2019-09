Una coppia di romeni, di 39 e 40 anni, è stata arrestata dai Carabinieri dopo aver rubato parecchie bottiglie di alcolici nascoste dentro i passeggini dei due figli da un supermercato di Orosei. Ora dovranno rispondere di furto aggravato e ricettazione.

I due sono entrati nel market spingendo due passeggini con i bambini. Ma fuori ad attenderli hanno trovato i Carabinieri, che quando hanno perquisito i passeggini, hanno trovato negli scompartimenti dove c’ erano delle coperte otto bottiglie di vino molto costose.

Ottenuta la conferma dai gestori del supermercato che i due si erano allontanati senza aver pagato, i militari hanno accompagnato la coppia in caserma per approfondire il controllo. Perquisendo la loro auto hanno anche scoperto nel bagagliaio altre 20 bottiglie di liquori, più di 25 chili di caffè e altri generi alimentari in grande quantità. La coppia non ha saputo fornire giustificazioni della provenienza della merce.