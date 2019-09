No al potenziamento dell’impianto di smaltimento di rifiuti speciali della Ecoserdiana Spa. E’ la posizione del consigliere regionale del M5s, Michele Ciusa, che nel giorno dello sciopero per il clima lanciato da Fridays for Future, ha presentato un’interrogazione contro l’ampliamento della discarica su cui, oltre 4 mesi fa, la Giunta si è espressa positivamente. Ciusa ricorda che negli anni la società ha chiesto e ottenuto diverse autorizzazioni per l’ampliamento della discarica che gestisce in località Su Siccesu e S’Arenaxiu.

Dell’ultimo intervento in programma l’esponente M5s dice che “inciderà in maniera devastante sul territorio, sia dal punto di vista di un possibile aggravamento di contaminazione del terreno sia dal punto di vista di impatto ambientale, dal momento che la discarica assumerà le sembianze di una montagna di rifiuti impattante anche visivamente”.

Per questo chiede al presidente Solinas e agli assessori dei Lavori pubblici e dell’Ambiente quali siano le ragioni che “hanno portato la Giunta a dare il via libera ai lavori”. Inoltre, “com’è possibile che la Giunta continui ad approvare richieste di ampliamento, che non si fermeranno di certo all’ultima presentata senza impegnarsi a voler trovare soluzioni alternative per il conferimento dei rifiuti?”