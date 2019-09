Clima: un migliaio di studenti in corteo a Oristano

Un migliaio di studenti, centinaia di cartelli rigorosamente riciclabili e una sola parola d’ordine: “salvare la Terra prima che sia troppo tardi”. Anche gli studenti oristanesi sono scesi in piazza stamattina per sollecitare un cambio di rotta delle politiche ambientali.

A organizzare la manifestazione il gruppo Oristano Fridays for future composto da una decina di giovanissimi attivisti Appuntamento alle 9,30 in piazza Eleonora, dove i manifestanti hanno ricevuto anche la solidarietà del sindaco Andrea Lutzu e poi tutti in corteo sulla via Cagliari fino a piazza Manno per tornare infine in piazza Eleonora dove la manifestazione si è conclusa nella tarda mattinata.