Incidente stradale questa mattina nel quartiere Sant’Avendrace, a Cagliari.

Una Fiat Doblò guidata da un 55enne residente nel nuorese, mentre percorreva via Po diretto in piazza Sant’Avendrace, non ha dato precedenza a un pedone, una 60enne residente in città, che attraversava via Po regolarmente sulle strisce pedonali.

La signora è stata soccorsa da personale del 118 e trasportata al p.s. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.