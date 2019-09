“Abbiamo scoperto che a Muravera c’è un sistema sanitario autonomo, dove i direttori neanche si presentano quando arriva la commissione Sanità del Consiglio regionale”. E’ critico Stefano Schirru (Psd’Az), uno dei membri del parlamentino presieduto da Domenico Gallus (Udc), al termine del sopralluogo in programma oggi nello Stabilimento di sede disagiata “San Marcellino”. La visita rientra nel ciclo di quelle che la commissione sta organizzando da settimane in tutti i presidi della Sardegna.

