Nella giornata di giovedì 26 settembre 2019 si è tenuta, presso il Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari, la visita della “delegazione di specialisti bielorussi del settore della protezione civile e antincendio composta dai rappresentanti del Ministero per le situazioni di emergenza (protezione civile) e del corpo volontari della Croce Rossa della repubblica Bielorussa”.

L’evento è stato promosso dal Consolato Onorario della Repubblica Belarus. Della delegazione, accompagnata dal Console Onorario della Repubblica di Belarus Sig. Giuseppe Carboni, hanno fatto parte:

Iofe Aliaksei, Primo vice Capo Dipartimento del Ministero per le Situazioni di Emergenza (Protezione Civile) della Repubblica Belarus;

Nikalayeu Artusn, Ingegnere-Capo dell’Istituto di Gestione Ingegneristica del Ministero per le Situazioni di Emergenza (Protezione Civile) della Repubblica Belarus;

Rahalevich Leanid, Capo Settore presso la Direzione cittadina di Minsk del Ministero per le Situazioni di Emergenza (Protezione Civile) della Repubblica Belarus;

Dembouski Vitali, Comandante del reparto di pronto intervento del Corpo Volontari della Croce Rossa di Minsk;

Bahdanau Andrei, Capo specialista del Servizio di Addestramento e Reazione alle Situazioni d’Emergenza e Verifica del Corpo dei Volontari della Croce Rossa di Minsk.

La vista rientrava nel quadro dei rapporti di amicizia e collaborazione che legano la Sardegna alla Bielorussia, nati a seguito dell’accoglienza da parte delle famiglie sarde di migliaia di bambini nell’ambito del progetto Chernobyl, tuttora in corso, ed è finalizzata alla conoscenza delle attività di protezione civile e dei servizi antincendio presenti in Sardegna e le sinergie con il mondo del volontariato.

Il gruppo in visita è stato accolto dal Comandante, dal Vicario, dai funzionari, dal capo turno provinciale e da una rappresentanza della locale Sezione dell’Ass.ne Naz.le VVF, nella sede centrale, prima presso la sala riunioni, dove si è svolta la presentazione ufficiale e successivamente è stata raggiunta l’aula magna, per la presentazione a tutto il personale del Comando e per un’illustrazione sintetica dell’attività istituzionale e operativa del Comando. Nell’aula magna si è svolta anche la consegna dei rispettivi crest tra il Comandante e il capo delegazione.

Al termine la delegazione ha visitato la Sala Operativa e l’automezzo AF/UCL PCA, il Museo Storico dei VVF di Cagliari, i locali del Nucleo NBCR dove è stata illustrata la procedura “catena beta”, attività nata proprio a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl verificatosi nel 1986 e la rete XR33 di misura della ricaduta radioattiva. La visita è terminata l’illustrazione di una APS e del suo caricamento e dove, Rahalevich Leanid, Capo Settore presso la Direzione cittadina di Minsk, si è lasciato andare a un’osservazione dal sapore dolcemente malinconico: – “L’odore degli automezzi dei VVF è comune a quello dei VVF di Minsk, penso anche che l’odore sia comune a tutte le autopompe dei VVF di tutto il mondo” .

L’incontro è terminato con un augurio del Console Onorario di Belarus per un futuro scambio di visite, ospiti a Minsk dai VVF della Bielorrussia.