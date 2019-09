Il tenente colonnello Attilio D’Anzeo ha assunto oggi il comando del Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata “Sassari”, subentrando al tenente colonnello Patrizio Coda, destinato allo Stato Maggiore del Comando Brigata “Sassari” dove ricoprirà l’incarico di capo sezione personale. D’Anzeo proviene dal Comando Brigata e vanta una lunga esperienza maturata nel corso di numerose missioni internazionali. Originario di San Severo, in provincia di Foggia, 42 anni, ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e di Stato Maggiore ed è laureato in Scienze strategiche e in Scienze politiche.

L’avvicendamento fra i due comandanti si è svolto questa mattina nella caserma intitolata al capitano Croce d’Onore alla memoria, Massimo Ficuciello, alla presenza del comandante della Brigata “Sassari”, generale Andrea Di Stasio. La cerimonia si è aperta con il messaggio di saluto del tenente colonnello Coda che ha sottolineato l’impegno profuso da lui e dai suoi militari in questo periodo di comando, soffermandosi sulla recente operazione “Strade sicure”, che ha visto il reparto impegnato a Roma per assicurare il sostegno logistico e il sistema delle telecomunicazioni della Brigata “Sassari” mediante assetti della Compagnia Comando e Supporto Logistico e della Compagnia Trasmissioni.

Quindi è intervenuto il generale Andrea Di Stasio, che ha sottolineato l’abnegazione e l’impegno di tutti i “sassarini” e messo in risalto ancora una volta il forte attaccamento che la Brigata ha con il territorio.