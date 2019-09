Giocatori della Dinamo basket a Cagliari a prendere un caffè. Ma per una buona causa: i ‘giganti’ hanno voluto dire grazie ai gestori di due bar, affacciati sulla piazza Garibaldi, perché hanno rinunciato alle slot machine.

Tutto questo pochi minuti dopo l’inaugurazione, proprio insieme alla Dinamo, della Notte dei ricercatori, la manifestazione promossa dalle Università per far sapere, con dibattiti ed esperimenti, quello che si fa negli atenei. La Dinamo era lì perché collabora con il movimento SlotMob, impegnato da tempo sulla sensibilizzazione sui pericoli di azzardo e ludopatia. Un percorso che promuove “il voto col portafoglio” e premia le scelte di consumo dei locali che rinunciano a fare cassa con le “macchinette”.

L’economista Vittorio Pelligra – alla presenza della rettrice di Cagliari, Maria Del Zompo, del presidente del team sassarese Stefano Sardara e della squadra – ha illustrato i dati della situazione in Sardegna. Poi la visita ai bar della piazza, Home café e Nuovo caffè Garibaldi, premiati in piazza proprio per aver eliminato le slot machine e rinunciato ai proventi.