Il Cagliari ritrova Nainggolan per la gara di domani alla Sardegna Arena contro il Verona. “Non ha ancora il minutaggio completo – ha detto Rolando Maran nella conferenza stampa della vigilia – ma se è convocato significa che può essere utilizzato”.

Le scelte, però, il tecnico rossoblù le farà domani al termine dell’ultimo allenamento: “Contro il Napoli è stata una gara dispendiosa – ha spiegato – e abbiamo un giorno in meno rispetto al Verona: devo ancora fare delle valutazioni”.

Ambiente alle stelle dopo la clamorosa vittoria al San Paolo. “Ma non c’è stato bisogno di fare il pompiere, l’entusiasmo è carburante, ma va inserito nel giusto modo di lavorare. E io in settimana ho visto una squadra che ha spinto e lavorato bene. Dall’altra parte c’è un avversario difficile, bene allenato, che pressa da ogni parte: il Verona sta facendo molto bene e sono contento per Juric.

Ma quello che possiamo fare dipende da noi: dobbiamo stare attenti, concentrati. Sarà una partita ‘sporca’, dovremo essere bravi a uscire dalla loro pressione. Ma, come dico sempre, dipende da noi”. Una squadra che vince – tre successi di fila – e segna quasi sempre di testa anche se non c’è Pavoletti.

“Certo – ha concluso Maran – abbiamo dovuto cambiare un po’, anche il modo di fare i cross. Prima cercavamo la torre, ora cerchiamo di puntare di più sui cross in velocità”.