Riavvolgiamo il filo: ieri migliaia di ragazze e ragazzi (e non solo) hanno manifestato a Cagliari ed in altre città della Sardegna per dire che: “il clima va salvato”!

I giornali di oggi sono pieni di elogi per la compostezza e la compattezza delle manifestazioni svoltesi in tutt’Italia.

Politici e politicanti giurano e spergiurano che l’avvenire o sarà verde o non sarà!

L’attuale e un tantino pirandelliano Primo Ministro, avvocato Conti, dopo averci rassicurato sugli investimenti “verdi” che farà il suo governo e dopo aver dato il via libera al suo ministro dell’istruzione di considerare assenza giustificata la “non presenza” degli studenti nella giornata del 27 settembre, sarà mercoledì prossimo a Cagliari.

Egli sarà a Cagliari per dar il via libera al Metano, alla metanizzazione della Sardegna: Un progetto già scaduto! Una ulteriore opera di sfruttamento delle fonti fossili ed inquinanti, una ulteriore che graverà sulla Sardegna.

Egli sarà a Cagliari e i ragazzi, quelli che hanno gridato: Non rubateci il futuro, quelli che non volevano essere strumentalizzati, non si sentiranno un tantino strumentalizzati dagli osanna pervenutegli da tanti organi di stampa che adesso plaudono alla visita del Signor Conti con annesso “via libera alla metanizzazione”?

Salvatore Drago