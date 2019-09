Incidente stradale questa mattina in viale Trieste all’incrocio con via Pola.

Un 42enne residente fuori città alla guida di un’Audi, dopo aver percorso parte di viale Trieste, ha girato a sinistra in via Pola scontrandosi in quel momento con una moto proveniente dal senso opposto.

Dopo l’urto la moto, una Yamaha fz6 è finita a circa 15 metri di distanza andando a urtare altri due veicoli in sosta. Il motociclista, un 28enne cagliaritano, è caduto a terra restando lievemente contuso ed è stato soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 e trasportato al p.s. dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice verde.

La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi di legge.