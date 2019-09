CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini (75′ Oliva), Rog; Castro (68′ Nainggolan); Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Pinna, Walukiewicz, Birsa, Deiola, Ionita, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunther; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni (74′ Pessina), Verre (60′ Salcedo); Stepinski. A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Pazzini, Kumbulla, Danzi, Empereur, Tutino, Adjapong. Allenatore: Juric.

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: Castro (C), Stepinski (V), Dawidowicz (V), Pellegrini (C)

Marcatori: 29′ Joao Pedro (C), 66′ Faraoni (V)

Sintesi della partita:

Bel primo tempo tra Cagliari e Verona che si affrontano a viso aperto e con grinta. All’Hellas il possesso palla nel primo quarto d’ora, ma sono del Cagliari le occasioni migliori. Al 12′ Simeone si rende pericoloso, e così pure J. Pedro al 22′. Il Verona risponde con Dawidowicz di testa al 27′ (palla alta), ma il Cagliari fa centro due minuti dopo con J. Pedro.

L’Hellas reagisce ma non trova la via della rete. Al 39′ è Zaccagni a mancari l’1-1 di testa, mentre al 45′, Veloso a porta vuota calcia su un rossoblù. Un minuto prima è Rog per il Cagliari a sfiorare il 2-0, bravo Silvestri a respingere.

Palo di Rog al 52′. I veneti pareggiano al 66′ con Faraoni, dopo un errore clamoroso in area di Pisacane. Al 78′, grande occasione per il Cagliari con Nainggolan che della destra mette in mezzo per Simeone al centro dell’area: tocco e palla altissima. All’86’ il Verona manca ancora il vantaggio. Palla messa in mezzo da Salcedo, ma nessuno riesce a centrare la porta nel flipper che si era creato in area e finisce con un pareggio questa sesta giornata di Serie A.