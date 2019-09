Un grave incidente stradale è avvenuto in via Istria a Selargius.

Una Smart, per cause da accertare, si è ribaltata e la ragazza che guidava è stata trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 118 è i carabinieri.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso.