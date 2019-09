Le condizioni meteo stanno cambiando. Un cambiamento che, almeno per qualche giorno, porrà fine a questa appendice estiva che nel corso del weekend ha portato sole e temperature nettamente superiori alle medie stagionali.

L’Alta Pressione, ovviamente la causa di quanto evidenziato, ci terrà compagnia ancora oggi e domani con prevalenza di sole e temperature gradevoli. In queste prime ore del giorno c’è una discreta ventilazione occidentale che ha portato una diminuzione delle temperature, ma il vero cambiamento arriverà a metà settimana quando una saccatura nord atlantica si getterà nel Mediterraneo determinando un peggioramento del tempo.

Per quanto riguarda la nostra regione quel che possiamo dire ad oggi è che sicuramente avremo un deciso abbassamento delle temperature, di circa 10°C, mentre per quel che concerne le precipitazioni i modelli di previsione ad alta risoluzione ci dicono che potrebbero verificarsi rovesci e temporali sui settori occidentali dell’Isola. Da valutare l’eventuale coinvolgimento di altre zone, anche perché sul Tirreno potrebbe generarsi instabilità diffusa e quindi potrebbero crearsi i presupposti per qualche fenomeno a carattere sparso sui settori orientali.

Da segnalare anche il vento, che proprio tra mercoledì e giovedì registrerà un netto rinforzo portando localmente raffiche di burrasca lungo la fascia orientale.

In collaborazione con MeteoSardegna